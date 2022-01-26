Алма-Ата, Казахстан, , 09:02 — REGNUM В Турксибском районе Алма-Аты 26 января ввели режим антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-служба городского оперативного штаба по борьбе с терроризмом.

Антитеррористические учения Mil.ru

Сообщается, что правоохранители в районе задержали пятерых членов «организованной преступной группы», в том числе её лидеров. Их подозревают в участии в погромах.

По данным пресс-службы, у задержанных нашли пистолеты, ружейный обрез и боеприпасы. Также у них был порошок и таблетки «со специфическим запахом». Мероприятия по выявлению участников массовых беспорядков продолжаются.

Стоит отметить, что в Алма-Ате во время массовых беспорядков, охвативших ряд городов Казахстана, была наиболее острая ситуация. Участники погромов разграбили оружейные магазины и вступали в перестрелки правоохранителями.

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