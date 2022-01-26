Уфа, , 09:00 — REGNUM Три человека пострадали в результате ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Уфе. Об этом 26 января сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

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Сообщается, что ДТП произошло вечером 25 января на Дёмском шоссе города Уфы.

По предварительным данным, автомобиль Hyundai i30, за рулем которого находилась 31-летняя женщина, столкнулся со встречным пассажирским микроавтобусом «Ford Transit».

В этом ДТП пострадали два пассажира микроавтобуса: 17-летняя студентка и 67-летняя женщина. За медпомощью обратилась и водитель «Hyundai».

Отмечается, что пассажирский микроавтобус следовал по маршруту №235 «Серебряный ручей — ОК Сипайловский», в его салоне ехали 18 пассажиров.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе в результате ДТП с участием автобуса пострадал семилетний ребенок.