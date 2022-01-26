Москва, , 08:58 — REGNUM Украину «наводнили» вооружения Соединенных Штатов и Североатлантического альянса, заявили в постпредстве России при Организации Объединённых Наций (ООН).

Помощь Украине от США Facebook.com/MinistryofDefence.UA

В российском постпредстве подчеркнули, что Вашингтон, «культивируя русофобию среди своих граждан и государств-единомышленников, говоря о скоплениях российских войск, как чуть ли не о первопричине всех проблем, забывают уточнить, что речь идёт о российских силах на российской территории».

«Это контрастирует с американским и натовским вооружением и бесчисленными советниками, наводнившими Украину и некоторые другие близкие к российским границам государства. Нет объяснений и тому, что делает вблизи российских берегов американский флот, усиливающий напряжённость в черноморском районе», — заявили в постпредстве.

Как сообщало ИА REGNUM, последняя партия военной помощи США, доставленная на Украину, включает в себя 300 противотанковых ракетных комплексов Javelin и оружие для уничтожения укреплений.

Читайте также: США прислали Украине оружие для уничтожения укреплений — СМИ