Москва, 26 января 2022, 08:58 — REGNUM Украину «наводнили» вооружения Соединенных Штатов и Североатлантического альянса, заявили в постпредстве России при Организации Объединённых Наций (ООН).
В российском постпредстве подчеркнули, что Вашингтон, «культивируя русофобию среди своих граждан и государств-единомышленников, говоря о скоплениях российских войск, как чуть ли не о первопричине всех проблем, забывают уточнить, что речь идёт о российских силах на российской территории».
Как сообщало ИА REGNUM, последняя партия военной помощи США, доставленная на Украину, включает в себя 300 противотанковых ракетных комплексов Javelin и оружие для уничтожения укреплений.
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