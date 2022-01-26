Горно-Алтайск, 26 января, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Новым руководителем управления ФСБ России по Республике Алтай назначен полковник Сергей Минашкин. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, 25 января с ним встретился глава региона Олег Хорохордин.

Правительство Республики Алтай Олег Хорохордин и Сергей Минашкин

Сергей Минашкин родился в 1974 году, начал службу в органах безопасности в 1996 году. Ветеран боевых действий. Ранее работал в органах безопасности в Забайкалье, Хакасии и Хабаровском крае.

Возглавлявший местное управление ФСБ Роман Плотников, как отмечается, переведён на должность руководителя УФСБ по Алтайскому краю.