Чебоксары, 26 января, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Чувашии за год зарегистрировано почти три десятка фактов краж в пассажирских поездах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Чувашского ЛО МВД России на транспорте.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Плацкартный вагон

В 2021 году в дежурной части ведомства зарегистрировано 29 сообщений о фактах хищений имущества из вагонов пассажирских поездов. Отмечается, что злоумышленники крали пледы, комплекты постельного белья, подстаканники, подушки и одеяла.

К примеру, в ноябре 2021 года поступило сообщение от начальника поезда «Москва — Чебоксары» о пропаже двух пледов. В совершении преступления подозревают 36-летнего чебоксарца, который добровольно отдал украденное.

«Он пояснил, что забрал с собой два пледа, так как считал, что они входят в стоимость проездного билета. Ущерб превысил 1400 рублей», — говорится в сообщении.

Его привлекли к административной ответственности (ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение»).

В транспортной полиции отмечают, что если ущерб превышает 2,5 тыс. рублей, то возбуждается уголовное дело. И призывают граждан к сознательности, предупреждая о недопустимости подобных фактов.

«Все имущество, которое выдаётся пассажирам, необходимо сдавать обратно проводнику либо оставлять на местах. Пассажиры платят не за покупку белья, а за его аренду. Хочется также отметить, что ущерб от недосчитанных вещей возмещают сами проводники», — поясняет заместитель начальника полиции по охране общественного порядка подполковник полиции Вячеслав Павлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Чебоксарах вынесен приговор работнику железной дороги, где произошло ЧП: рабочий из-за схода вагонов получил тяжёлые травмы. Фигурант уголовного дела оштрафован.

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