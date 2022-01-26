* талибами — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, 26 января, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Ожесточённые бои между силами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронта национального сопротивления в уезде Хост-ва-Ференг идут уже второй день. Об этом местные источники в афганской провинции Баглан сообщили «8 Собх» 25 января.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

По данным собеседников издания, боевые действия прекратились на несколько часов, но затем возобновились.

Ахмад Ага, житель уезда Хост-ва-Ференг, который был свидетелем столкновений, сказал, что силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разграбили дома в деревнях Казер, Дарайе-Дех, Кайно, Горгани, Баг-Шахбаз, Чагкан и Дарайе-Чархпалак, а также по всей долине Хушдара, обыскивая дом за домом, и обыски продолжаются до сих пор.

Он говорит, что старейшины и улемы этих деревень попытались вмешаться, чтобы остановить обыски домов и столкновения, но их усилия не увенчались успехом. По его словам, даже их попытки вынести тела убитых с поля боя оказались тщетными и встретили резкий отказ со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ахмад Ага говорит, что деревни заняты десятками солдат «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с лёгким и тяжёлым вооружением.

Согласно местным источникам, столкновения между силами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сопротивления продолжались двое суток, в результате чего есть жертвы с обеих сторон.

Хотя точное число жертв неизвестно, Шарифулла Сангин, глава Фронта сопротивления в этом районе, заявил, что в ходе боев было убито 20 солдат «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и шесть бойцов Фронта.

«8 Собх» предприняла попытку узнать мнение местных представителей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако контакта с представителями службы безопасности установить не удалось.