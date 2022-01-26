Сеул, , 08:52 — REGNUM Количество конфискованных наркотиков, которые пытались провезти через таможню Южной Кореи, увеличилось на фоне пандемии коронавируса. Об этом, как передает телеканал Yonhap News, сообщили в Таможенной службе Республики Корея.

На таможне U.S. Navy

По данным ведомства, количество конфискованных наркотиков в 2021 году составило 1272 кг, что на 757% больше, чем в 2020 году.

Известно, что количество конфискованного кристаллического вещества увеличилось на 849%, до 577 кг, синтетического вещества — на 569%, до 143 кг.

Как сообщили представители Таможенной службы, в последнее время в стране наблюдается рост контрабанды наркотиков.