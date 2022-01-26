Чита, , 08:52 — REGNUM В Кыринском районе Забайкалья прокуратура проводит проверку по сообщениям о нарушениях прав учащегося школы с. Любовь. Об этом сегодня, 26 января, сообщает телеграм-канал надзорного ведомства.

Школьник

Речь идет об одном из учеников Любавинской средней общеобразовательной школы, которого, по данным ИА «Чита.ру», начали гнобить учитель и директор из-за непатриотичных вопросов об истории.

В ходе проверки представители надзорного ведомства с выходом на место оценят соблюдение в образовательной организации прав учащегося, в том числе на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности. Кроме того, предметом проверки является исполнение иных требований закона, предъявляемых к образовательному процессу, пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, 16-летний школьник из Нового Уренгоя Николай Д. в рамках мероприятия «День всенародной скорби», организованного народным союзом Германии по военным захоронениям, выступил перед депутатами германского бундестага. Школьник рассказал об истории жизни немецкого солдата, воевавшего под Сталинградом. Однако то, в каких выражениях он это сделал, повергло российское общество в глубокий шок.

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