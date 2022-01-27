Тбилиси, , 00:10 — REGNUM В Грузии резко увеличилось число выявленных случаев коронавируса, сообщает 26 января грузинский телеканал «Рустави 2».

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Грузинские эпидемиологи ожидают пика заболеваемости штаммом «Омикрон». Предполагается, что количество инфицированных достигнет максимальных величин в ближайшие две-три недели. Новый штамм выявлен уже у 90% заболевших в последние дни. На данный момент заполнена почти половина больниц. Также увеличивается нагрузка на амбулаторные медицинские учреждения.

25 января был установлен новый рекорд за всё время пандемии в Грузии. Количество подтвержденных новых случаев заболевания достигла почти 16 000 человек.

Напомним, что в Грузии коронавирусом заболело 1 075 154 человека, а умерло 14 774.