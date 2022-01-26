Берлин, , 09:08 — REGNUM Правительство Германии настаивает, чтобы потенциальные санкции против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины не затрагивали энергетический сектор РФ. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на документы германских властей.

Германия Petra B. Fritz

По данным агентства, в Берлине беспокоятся за поставки энергоносителей в Европу, которые окажутся под угрозой из-за ограничительных мер. Исключение для энергосектора при этом не распространится на потенциальные санкции против газопровода «Северный поток — 2».

В германском правительстве считают, что финансовые институты страны и экономика Европы серьёзно пострадают, если Запад заморозит российские активы и запретит проводить транзакции с российскими банками. В пример приведены издержки для европейских финансовых институтов от американских санкций, введённых против Ирана.

«Такое же обоснование применимо и к отключению российских банков от системы SWIFT», — приводятся в публикации слова из документа.

Утверждается, что с позицией Германии согласны и в других странах Западной Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, подготовку возможных антироссийских санкций на случай «вторжения на Украину», намерения в котором на Западе приписывают Москве, обсудили 24 января по видеосвязи президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, лидеры Великобритании, Италии, Польши, Франции и ФРГ.

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