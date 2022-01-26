Сухум, , 08:51 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о смягчении антиковидных мер в республике. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что учреждения культуры, а также спортивные объекты могут открыться. При этом они должны соблюдать меры профилактики эпидемии.

«Осуществлять в строгом соответствии с утвержденными министерством здравоохранения Республики Абхазия государственными санитарно-гигиеническими нормами и правилами», — говорится в распоряжении.

Бжания также разрешил проведение массовых мероприятий в закрытых пространствах. Пункты общепита могут работать, при этом сотрудники там обязаны носить маски и регулярно проводить дезинфекцию.

Отдельно в документе говорится о проведении предстоящих выборов в парламент республики. Президент дал указание министерству здравоохранения разработать и утвердить нормы, которые необходимо соблюдать во время выборной кампании.

Стоит отметить, что в Абхазии парламентские выборы назначены на 12 марта. Центризбирком республики начал принимать заявки. Гражданам республики предстоит выбрать 35 депутатов. По данным на 25 января в ЦИК пока зарегистрировали 59 кандидатов. В списках Центризбиркома 133 640 избирателей.