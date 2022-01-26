Уфа, 26 января, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Семилетний ребенок пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Уфе. Об этом 26 января сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Вечером 25 января в Уфе автомобиль ВАЗ-2114, за рулем которого находился 37-летний мужчина, на улице Российская столкнулся с попутным автомобилем Skoda Rapid и пассажирским автобусом «НЕФАЗ».

"В результате аварии 7-летний пассажир Skoda получил различные ушибы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Установлено, что автобус осуществлял перевозку пассажиров одной из организаций и двигался не по маршруту.

Сообщается, что водитель отечественной легковушки отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. За это правонарушение он был привлечён к ответственности по ст.12.26 КоАП РФ.

Специалисты установили, что в сентябре 2020 года он был лишен права управления автомобилями за вождение в нетрезвом состоянии. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию». Специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на трассе произошло ДТП с участием экскаватора и автобуса.