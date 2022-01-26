Улан-Удэ, 26 января, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Параметры бюджета Бурятии характеризуются ежегодным увеличением расходов и доходов. Об этом рассказал первый зампред регионального правительства Всеволод Мухин на заседании профильного комитета Совета Федерации РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Монумент Мать Бурятия

Так, доходы бюджета за пять последних лет выросли на 16,5 млрд рублей или в 1,6 раза. Однако это пока не позволяет решить проблемы сбалансированности бюджета республики. В частности, расходы постоянно увеличиваются из-за принятия федеральных законов.

В связи с этим члены комитета подготовили предложения для включения в проект постановления СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Бурятия».

«Сенаторы рекомендуют Правительству Российской Федерации рассмотреть возможность увеличения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов с учетом фактического уровня инфляции, а также совершенствования методики распределения таких дотаций», — отметили в правительстве.