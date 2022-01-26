Ставрополь, 26 января, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Таможенники на Ставрополье пресекли канал контрабанды из России в США. Местный житель посылками отправлял магазины к автоматам и пулеметам Калашникова, сообщили 26 января в пресс-службе Федеральной таможенной службы РФ.

uzz75 Автомат Калашникова

«В почтовых отделениях было выявлено и изъято 11 международных посылок, в которых находились 46 магазинов к автоматам и пулеметам конструкции Калашникова.<…> Как установила экспертиза, магазины производились по заказу Минобороны СССР и находятся на вооружении в России"= говорится в сообщении ФТС.

В графе «отправитель» злоумышленник указывал придуманные данные. По месту жительства у задержанного был обнаружен большой арсенал боеприпасов и вооружения: около тысячи пуль и столько же гильз, оборудование для производства боеприпасов и 172 магазина. Ставропольчанин стал фигурантом уголовного дела о контрабанде огнестрельного оружия или его основных частей.