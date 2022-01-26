Джакарта, 26 января, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Столкновения вспыхнули на границе двух деревень в индонезийской провинции Малуку, сообщает CNN Indonesia.

AWG97 Полиция. Индонезия

Начальник отдела по связям с общественностью полиции Малуку подтвердил, что в результате инцидента погибли по меньшей мере два человека.

Для обеспечения безопасности на место столкновений направлена полиция. Жителей двух деревень призвали проявить сдержанность.

В отношении причастных к конфликту сторон пообещали принять жесткие меры.