Ульяновск, 26 января, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил встретиться с жителями Заволжья, которые жалуются на запах гари, сообщает телеграм-канал «Пул № 73». Эти обращения поступают регулярно.

Дарья Драй ИА REGNUM Детекторы дыма

Глава региона поручил организовать выезд профильных специалистов в промышленную зону Заволжья в Ульяновске и встретиться с инициативными жителями местных домов, которые жалуются на запах гари.

Алексей Русских также попросил принять участие в рейдах правоохранителей, подчеркнув, что необходимо привлечь к ответственности всех, «кто загрязняет воздух». И предложил организовать на проблемной территории ночное патрулирование.

Данный вопрос власти планируют обсудить на очередном заседании совета безопасности.

Напомним, что рейды и выездные проверки были усилены в 2019 году, когда жители Ульяновска стали часто жаловаться на загрязнение воздуха и запах гари.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года в Заволжском районе Ульяновска после жалоб жителей выявили три источника выброса загрязняющих веществ.