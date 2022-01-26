Загреб, 26 января, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Президент Хорватии Зоран Миланович был включён в базу украинского ресурса «Миротворец» за критику украинских властей и нежелание быть втянутым в гипотетический военный конфликт между Украиной и Россией. Соответствующие заявления глава Хорватии сделал 25 января в эфире телеканала ХРТ.

Цуканов М.В Сайт Миротворец

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В базе украинского ресурса «Миротворец» хорватский лидер удостоился меток «антиукраинский пропагандист» и «пособник российских захватчиков». На сайте отмечается, что президент Миланович распространял «кремлёвскую пропаганду», а также «поддерживал и оправдывал российскую агрессию против Украины».

Поводом для включения в базу «Миротворца» стал ряд высказываний главы Хорватии в адрес Украины. В частности, Миланович назвал Украину одной из самых коррумпированных стран, которой Евросоюз не смог дать ничего, и заявил, что такой стране не место в НАТО. Кроме того, глава Хорватии назвал события 2014 года на Майдане государственным переворотом и рекомендовал бежать как от пожара от украинской политики.

В ответ МИД Украины вызвал посла Хорватии в Киеве Аницу Джамич и заявил о разочаровании высказываниями президента Милановича относительно вопроса членства Украины в НАТО и неуместности помощи Киеву на фоне «российской агрессии».

Как заявили в МИД Украины, президент Хорватии нанёс ущерб двусторонним отношениям, повторяя «тезисы российской пропаганды». МИД Украины потребовал публичного опровержения высказываний в адрес Киева.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Хорватии не собирается втягивать свою страну в конфликт между Украиной и Россией и готов в случае эскалации данного конфликта отозвать всех хорватских военнослужащих с украинской территории, несмотря на союзнические обязательства в рамках НАТО.