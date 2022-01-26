Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин во время выступления на Мюнхенской конференции в 2007 году предупреждал, что Москве необходимы гарантии безопасности от Соединенных Штатов и стран Североатлантического альянса. Об этом в своей статье для The Natonal Interest написал журналист Тед Карпентер.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, речь Путина должна была «развеять все сомнения» о том, считает ли Москва политику НАТО в целом и «неумолимый марш» альянса на восток, в частности, «провокационными и угрожающими».

Журналист отметил, что в 2007 году глава российского государства предупреждал своих западных коллег изменить курс, однако те назвали тон речи Путина «воинственным» и не способствующим сердечным отношениям между Востоком и Западом. При этом члены НАТО совершили достаточно, чтобы накалить обстановку, уточнил он.

Обозреватель подчеркнул, что вмешательство США во внутренние политические дела Украины в 2013—2014 годах стало самой наглой провокацией и вызвало всплеск напряженности.

Автор публикации предупредил о серьезных последствиях недальновидности политиков стран Запада в случае, если требования Москвы о гарантиях безопасности будут вновь проигнорированы.

«Соединенные Штаты и их союзники загоняют Россию в угол, и это крайне неразумно, если цель состоит в том, чтобы избежать войны с хорошо вооруженной великой державой», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на канале движения на YouTube заявил, что Россия выдвинула США и Западу некоторые предложения по гарантиям безопасности не для того, чтобы их приняли, а для того, чтобы их отвергли.

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