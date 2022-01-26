Москва, 26 января, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Баренцево море для проведения учений с Арктической экспедиционной группировкой вышел отряд кораблей Северного флота ВМФ России. Об этом 26 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Крейсер «Маршал Устинов»

«Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота вышел в Баренцево море в рамках начавшегося учения с Арктической экспедиционной группировкой сил и войск», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в состав отряда входят ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал флота Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и суда обеспечения.

Кроме этого, отмечается, что во время учений корабли Северного флота проедут отработку вопросов взаимодействия разнородных сил флота при совместном решении задач по обеспечению безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности РФ в северных морях в случае возникновения кризисных ситуаций.

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