Якутск, 26 января, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В Якутии обсудили планы строительства атомной электростанции малой мощности в Усть-Янском районе республики. Одним из основных потребителей вырабатываемой ею электроэнергии станет компания, осваивающая Кючусское золоторудное месторождение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 января в пресс-службе правительства республики.

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Добывать золото на богатейшем месторождении Якутии будет ПАО «Селигдар». Помимо неё, электричество от новой атомной станции будут получать жители населённых пунктов Есть-Куйга, Казачье и Депутатский, а также расположенные рядом промышленные предприятия.

Пока планы строительства атомной электростанции находятся на стадии предпроектной работы и подготовки к проведению госэкспертизы. Предполагается, что в создание крупного энергообъекта будут вложены инвестиции.

Как сообщало ИА REGNUM, планы по строительству атомной электростанции представители Якутии и Госпорпорации «Росатом» озвучили на Восточно-экономическом форуме в 2019 году. Тогда было подписано соответствующее соглашение.