Москва, 26 января, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Решение о временной приостановке плановой госпитализации в детские больницы на срок в три недели приняли власти Москвы. Об этом 26 января сообщает департамент здравоохранения российской столицы.

Иван Шилов Госпитализация

«В целях снижения риска инфицирования (COVID-19 и ОРВИ — ред.) наиболее уязвимых категорий детей мы приняли решение о закрытии плановой госпитализации в детские больницы на 3 недели», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что эта приостановка не распространяется на плановую госпитализацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также на маленьких пациентов с другими заболеваниями или при состояниях, которые не допускают промедления в оказании медицинской помощи.

«Экстренная медицинская помощь будет оказываться в полном объёме без исключения всем детям», — добавляется в сообщении.

Кроме того, депздрав Москвы призвал жителей столицы РФ отложить плановые визиты в поликлинику на срок в 2−3 недели из-за роста нагрузки на амбулаторное звено в связи с резким увеличением количества новых случаев COVID-19 и ОРВИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве за неделю больше чем в три раза увеличилось количество желающих сделать бесплатный тест на COVID-19 в пунктах экспресс-тестирования в общественных местах.