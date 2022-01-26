Сухум, , 08:37 — REGNUM 477 случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 25 января в ходе 1036 исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Коронавирус Permkrai.ru

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 157 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 42 человека.

С начала пандемии в Абхазии выявили 40 875 носителей SARS-CoV-2. Из них 35 413 человека признали выздоровевшими, в том числе 411 — за последние сутки. За всё время 588 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались, в течение последних суток был один такой случай.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении 538 носителей SARS-CoV-2 в результате 1036 исследований. Было зафиксировано два случая смерти пациентов с COVID-19.