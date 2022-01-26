Сеул, , 08:36 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 26 января сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Военнослужащие Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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По их словам, коронавирус выявлен у 160 человек.

Известно, что 147 военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 2312.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 4180.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 13 012 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 762 983.

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