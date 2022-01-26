Тбилиси, , 08:35 — REGNUM Симптомы, характерные для COVID-19, в Грузии будут основанием для того, чтобы признать человека заразившимся коронавирусом. Об этом сообщил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

Медик во время исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Он отметил, делать ПЦР-тесты теперь не обязательно. Если гражданин обратится в медучреждение, то ему после выздоровления выдадут ковид-паспорт, который также называют «зелёным», как для человека, имеющего иммунитет к коронавирусу.

«Если человек не был протестирован, но у него были симптомы, и он связался со службой 112, а также консультировался с семейным врачом, … то он будет внесён в базу для получения «зеленого паспорта», — сказал врач.

Стоит отметить, грузинский оппозиционный телеканал «Мтавари архи» ранее опубликовал репортаж, в котором говорилось, что в больницах якобы не хватает ПЦР-тестов. Гамкрелидзе ранее также выступил за то, чтобы на коронавирус тестировать только медперсонал или тех, у кого есть признаки заражения.

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