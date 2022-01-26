Нижневартовск, Югра, , 08:34 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) 26 января на адреса электронной почты более десяти городских школ поступили сообщения о возможном минировании. Об этом сообщает горадминистрация.

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На места вызваны специалисты. В настоящий момент обследование части школ завершено.

«Сообщения о минировании не подтвердились. На остальных объектах продолжают работать кинологи», — говорится в заявлении мэрии Нижневартовска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сообщения о минировании школ Нижневартовска поступали 10, 11,14 и 17 января 2022 года. Обследования школ специальными подразделениями были безрезультатными — мин не обнаружено.

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