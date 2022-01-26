Москва, , 08:33 — REGNUM В Москве за неделю больше чем в три раза увеличилось количество желающих сделать бесплатный тест на COVID-19 в пунктах экспресс-тестирования в общественных местах, сообщается на портале мэра столицы.

Тест на коронавирус Kraszdrav.ru

В связи с большим числом желающих сделать экспресс-тест на коронавирус в часы пик семь пунктов тестирования, расположенных в вестибюлях пяти станций Московского и двух станций МЦК метрополитена, переезжают.

Пункты тестирования откроются в офисах «Мои документы» и крупных торговых центрах. Чтобы сэкономить время рекомендуется заранее заполнять онлайн-заявку на сайте emias.info и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве начали принимать заявки на экспресс-тест на COVID-19 онлайн с 15 ноября 2021 года.

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