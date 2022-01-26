Иерусалим, , 08:32 — REGNUM Совершить официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) собрался президент Израиля Ицхак Герцог впервые в истории израильского государства. Об этом 25 января сообщили в президентской канцелярии.

Ицхак Герцог Government Press Office (Israel)

Поездка займет два дня — 30 и 31 января. Герцог должен встретиться с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, а также с министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном и вице-президентом ОАЭ Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, который также является главой правительства страны. Кроме того, президент Израиля проведет встречу с представителями еврейской общины в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря в Абу-Даби впервые в истории Израиля прибыл израильский премьер-министр Нафтали Беннет. Он провел ряд встреч с руководством страны, в том числе и с Мохаммедом бен Зейд Аль Нахьяном.

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