Москва, , 08:31 — REGNUM Элита России находится в состоянии неявного раскола, где одна часть хочет интегрироваться в Запад, а вторая — воевать с ним сближаться с Китаем, в то время как Запад делает ставку на мятеж первых против вторых, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на канале движения на YouTube.

Сергей Кургинян Арсений Горбаруков © ИА REGNUM

«Можно сказать только одно: что элита наша по-прежнему в существенной ее части одержима идеей вхождения в западную цивилизацию. Что в рамках этой одержимости этой идеей идет трубопроводная политика и вся вот эта политика, связанная с некоей геоэкономической интеграцией туда. А какая-то другая часть нашей элиты либо уже поняла, что это артель «напрасный труд», либо настроена иначе, и тогда речь идет о неявном, но очень значимом элитном расколе, внутри которого кто-то хочет крена в американскую сторону, а значит антикитайскую и уже настолько созрел, что готов к чему-то подобному, а кто-то хочет крена в китайскую сторону и большей напряженности с Америкой, что с моей-то точки зрения, безусловно разумнее», — заявил политолог.

Но все это не может осуществляться помимо того самого Запада. Для того, чтобы мы могли стратегически сблизиться с Западом против Китая, как о том мечтают поклонники Запада, должно быть американское решение, которого явно нет. Все, что они пытаются предложить России — жалкие экономические подачки и не готовы переигрывать результаты холодной войны, которые для них незыблемы. И если Россия затеяла хотя бы малейшую переигровку в Крыму и где угодно, то ее надо за это наказывать и наказывать, поставить на колени, потребовать капитуляции и только после этого начать строить новый мир в Евразии, разделив Россию на части.

«Как это может произойти в условиях наличия стратегического ядерного оружия? Каким образом можно добиться такой капитуляции? Этого можно добиться только при помощи комплексного глубокого мятежа, в котором будет ликвидирована вся сегодняшняя актуальная антизападная элита, включая центристов. Как можно соорудить это мятеж в условиях в условиях достаточно высокой, несмотря на все, популярности Путина? Как можно так сорвать резьбу? И какими силами надо обладать, чтобы это обеспечить? А вне этого все композиции американцев с постоянным третированием России за ее строптивость и непринятие результатов холодной войны носят бредовый характер», — продолжил политолог.

По его словам, эти действия могут быть осуществлены только с расчетом на что-то вроде внутриэлитного мятежа в России с участием прозападных сил.