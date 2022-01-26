Чебоксары, 26 января, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Алатырском районе завершено и передано в суд уголовное дело по факту гибели рабочего при прокладке канализации. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Переход через траншею

Фигурантом уголовного дела стал 34-летний житель Алатыря. Несчастный случай произошёл 3 октября 2021 года в Алатыре во время прокладки канализационных труб к дому обвиняемого. Следствием установлено, что из-за обвала грунта погиб 35-летний знакомый обвиняемого, который в это время находился на дне траншеи.

Правоохранители считают, что несчастный случай произошёл из-за того, что мужчина не обеспечил безопасность проведения работ, не укрепил откосы траншеи, а также взялся за дело после истечения срока действия ордера на производство земляных работ.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Дело рассмотрит Алатырский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Яльчикском районе Чувашии руководителя аграрного предприятия обвинили в гибели работника.

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