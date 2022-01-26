Томск, 26 января, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Вечный огонь на Мемориале трудовой и боевой славы томичей в Томске не горел несколько часов из-за поломки оборудования. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, на месте оперативно была вызвана бригада газовой службы.

Администрация Томска Вечный огонь в Томске

Выяснилось, что огонь потух из-за забившейся форсунки. В связи с тем, что работа с газом отнесена к категории особо опасных и проводить её нужно в светлое время суток, ремонт пришлось отложить до утра.

«Ситуацию можно было бы назвать штатной, если бы речь шла о другом объекте. Вечный огонь — это особое место для всех томичей. Поэтому наши подрядчики начали работать с раннего утра», — отметили заммэра города по благоустройству Вячеслав Черноус.

В результате спустя несколько часов форсунка была заменена и, после проверки остального оборудования, Вечный огонь вновь начал гореть.