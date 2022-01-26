Москва, , 08:26 — REGNUM Любой вариант действий по Украине, включая признание ДНР и ЛНР, расширение территорий России до Мариуполя или даже до Приднестровья можно только приветствовать, но не это стоит на повестке дня актуальной элиты, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на канале движения на YouTube.

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я с радостью буду приветствовать любой из этих сценариев, но я знаю, что не этим дышит современная политика. Что гораздо более существенно с точки зрения актуальной элиты, от которой существенно зависит принятие решение, то что происходит с трубопроводами, ведущимися в Европу «Северный Поток-2» и трубопроводами, ведущимися через Турцию. Что этим занята элита. Но если эта элита собралась воевать, зачем она прокладывает эти трубопроводы в Европу? Их же перекроют вот так тут же, и об этом уже несколько раз сказано», — заявил Кургинян.

Таким образом, либо Россия строит трубопроводы, и никакой речи о войне с Западом быть не может, либо война с Западом и любые трубопроводы, и трассы должны быть перенаправлены в Китай, который возможно и не «кинет сразу», если только не сговорится с США. А по факту одновременно делается и то и другое.

И происходит это в ситуации, где Турция однозначно выступает против России на стороне НАТО, а ее президент страдает манией мирового величия. А в этом время Япония заявляет о желании пересмотреть свое положение капитулировавшей страны во Второй мировой войне, а также создать совершенно новые вооруженные силы. А это значит, что если США нужно серьез разбираться с Китаем, то им нужно подымать Японию.

«Но, если они подымут Японию и санкционирует ей создание полноценных вооруженных сил, а Япония единственная страна Дальнего Востока, которая может как-то противостоять Китаю, значит они перестали бояться этого японского развития, во-вторых, они должны дать Японии ядерное оружие и в-третьих, эта же Япония предъявляет все более активно претензии на часть нашей территории. Она же все более агрессивно ведет себя с нами. Как это надо понимать? Как надо понимать, что одновременно с этим Япония и Турция все более и более заключают межу собой стратегические соглашения? Так что, нам предстоит лицезреть Японо-Турецко-Украинско-Польско-Британскую связь? Это будет такая трасса, которая будет нам противостоять, а мы что по этому поводу будем делать?», — задал вопрос Кургинян.

По его словам, подобное может происходить только в том случае, если у российской элиты есть подковерная договоренность, что если она дернется, то ей не перекроют трубопроводы. Вопрос только в том, откуда взялась такая уверенность в наличии таких договоренностей? Если бы даже они и были, то могли бы строиться только на том, что Россия соответствующим образом отвернется от Китая в пользу США, а это категорически невозможно. Поэтому ситуация намного более комплексная.