Москва, 26 января 2022, 08:26 — REGNUM Любой вариант действий по Украине, включая признание ДНР и ЛНР, расширение территорий России до Мариуполя или даже до Приднестровья можно только приветствовать, но не это стоит на повестке дня актуальной элиты, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на канале движения на YouTube.
Таким образом, либо Россия строит трубопроводы, и никакой речи о войне с Западом быть не может, либо война с Западом и любые трубопроводы, и трассы должны быть перенаправлены в Китай, который возможно и не «кинет сразу», если только не сговорится с США. А по факту одновременно делается и то и другое.
И происходит это в ситуации, где Турция однозначно выступает против России на стороне НАТО, а ее президент страдает манией мирового величия. А в этом время Япония заявляет о желании пересмотреть свое положение капитулировавшей страны во Второй мировой войне, а также создать совершенно новые вооруженные силы. А это значит, что если США нужно серьез разбираться с Китаем, то им нужно подымать Японию.
По его словам, подобное может происходить только в том случае, если у российской элиты есть подковерная договоренность, что если она дернется, то ей не перекроют трубопроводы. Вопрос только в том, откуда взялась такая уверенность в наличии таких договоренностей? Если бы даже они и были, то могли бы строиться только на том, что Россия соответствующим образом отвернется от Китая в пользу США, а это категорически невозможно. Поэтому ситуация намного более комплексная.