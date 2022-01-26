Хабаровск, 26 января, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В селах Победа, Пасека и Новокуровка Хабаровского района местные жители боятся выходить на улицу из-за нашествия волков. Даже некоторые магазины перестроили график работы и закрываются раньше, чтобы продавцы успели добраться домой до наступления темноты.

Pixel-mixer Волк

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Известно, что волки уже с середины января загрызли несколько собак. Жители не чувствуют себя в безопасности, даже находясь в собственных дворах.

«Я написала письмо в охотничий комитет и сообщила, что с 10 января на территорию и Победы, и Пасеки начали заходить волки, а потом они пришли и в Новокуровку. Созвонилась с руководителем комитета, и мне пообещали, что к нам направят группу специалистов, но мы их так и не видели. А тем временем лежанки волков находятся совсем рядом с населенными пунктами», — рассказала DVHAB.ru глава Побединского сельского поселения Хабаровского района Елена Коротченко.

Особенно переживают за детей — школы есть только в селе Победа, и из Пасеки ученики ходят туда пешком, около 3 км.

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале разрешили убивать 100% волков и енотовидных собак. Такое решение приняли из-за того, что животные вредят хозяйствам.