Уфа, , 08:26 — REGNUM Тело мужчины обнаружили в лесу в Башкирии. Об этом 26 января сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Зимний лес

Вечером 25 января спасатели Туймазинского района получили информацию о том, что около села Куюк Тамак во время движении в сторону леса потерялись двое мужчин. К месту происшествия выехали спасатели, полицейские и медики.

В результате мужчина 1976 года был найден в поле около дороги. Его осмотрели медики и отпустили на амбулаторное лечение. По информации пресс-службы государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, мужчина сильно замерз.

«Второй мужчина, 1984 года рождения, к сожалению, найден в лесу погибшим», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в снежный плен попали четыре автобуса с детьми.