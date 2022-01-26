Уфа, 26 января 2022, 08:26 — REGNUM Тело мужчины обнаружили в лесу в Башкирии. Об этом 26 января сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Вечером 25 января спасатели Туймазинского района получили информацию о том, что около села Куюк Тамак во время движении в сторону леса потерялись двое мужчин. К месту происшествия выехали спасатели, полицейские и медики.
В результате мужчина 1976 года был найден в поле около дороги. Его осмотрели медики и отпустили на амбулаторное лечение. По информации пресс-службы государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, мужчина сильно замерз.
«Второй мужчина, 1984 года рождения, к сожалению, найден в лесу погибшим», — говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
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