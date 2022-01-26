Страсбург, Франция, 26 января, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Запрос в связи со своей обеспокоенностью по вопросу экспорта древесины из Евросоюза и возможности приостановки такового по примеру России направил в Еврокомиссию 26 января депутат Европарламента от Франции Эммануэль Морель.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесопилка

«В свете сложившейся ситуации, которая наносит ущерб целям ЕС в области изменения климата, будет ли Еврокомиссия следовать примеру России и приостанавливать экспорт бревна, чтобы сохранить для Европы доступ к этому ресурсу?», — приводит текст обращения евродепутата RT.

Также Морель отметил, что, невзирая на объемы производства древесины в ЕС и в первую очередь — во Франции и в Румынии, деревообрабатывающая промышленность испытывает нехватку сырья и уточнил, что при этом идет активный экспорт древесины из Европы в США и Китай.

В то же время, депутат Европарламента указал на то, что в Китае действует запрет на вырубку лесов сроком на 99 лет для того, чтобы наращивать запасы древесины и продавать ее по более высоким ценам, чем в Европе. Это обстоятельство, как считает Морель, негативным образом отражается на европейских лесопильных предприятиях и на поставках древесины на рынок Европы.

При этом он также задал вопрос, намерена ли Еврокомиссия в связи с этим проводить политику поддержки лесопильной промышленности ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января Еврокомиссия начала спор в ВТО из-за ранее введенных Россией ограничений на вывоз древесины.