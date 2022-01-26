Тирасполь, , 08:22 — REGNUM В Молдавии до сих пор не могут забыть поражение при попытке захватить Приднестровье в 1992 году. Об этом заявил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в интервью «Первому приднестровскому телеканалу».

Приднестровье. Карта

Он напомнил, что во время вооруженного противостояния сторонники «неделимой Молдовы» не вели войну, а вели себя как убийцы и бандиты, убивая безоружных людей, проводя внесудебные расправы. Красносельский отметил, что современная власть Молдавии заявляет о стремлении к демократии, но продолжает чтить тех преступников как героев.

«Кто ответит за данные злодеяния? Не знаю. Когда ответит? Непонятно. Даже этот год, который объявлен в Молдове Годом волонтера, комбатанта, — подтверждение тому, что там жив еще реваншизм, желание убивать, наверное, питаться национализмом и фашизмом, как минимум», — сказал глава ПМР.

Красносельский добавил, что апелляция к «неделимой Молдове» бессмысленна, так как Приднестровье с Молдавией объединили только в составе Молдавской ССР. Принятие декларации о независимости Молдавии фактически «разрушило» её связь с Приднестровьем.

Стоит отметить, что в декларации независимости Молдавии от 27 августа 1991 года был дезавуирован закон СССР «Об образовании союзной Молдавской ССР». По нему Приднестровье из состава Украинской ССР в 1940 году перешло в новую республику.