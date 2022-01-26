Вашингтон, 26 января 2022, 08:21 — REGNUM Поставляемое США на Украину оружие окажется в руках боевиков и террористов. Об этом заявили в посольстве России в Вашингтоне.
В посольстве предупредили, что «неонацисты, по сути, получают «карт-бланш» на провокации и проведение силовых акций в Донбассе».
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Как сообщало ИА REGNUM, последняя партия военной помощи США, доставленная на Украину, включает в себя 300 противотанковых ракетных комплексов Javelin и оружие для уничтожения укреплений.
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