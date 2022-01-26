Екатеринбург, , 08:21 — REGNUM В администрации Екатеринбурга усомнились в законности строительства автомойки на улице Блюхера. Компания «Экспоинт», которая ведет строительство, имеет право на возведение временного сооружения, заявили в мэрии. Однако руководители фирмы решили строить здесь стационарный объект.

Автомойка

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Вопросу возможности возведения автомойки уделили внимание на совещании. Его провел заместитель мэра Екатеринбурга Игорь Сутягин. Землю у компании решено было забрать, сообщает E1.RU со ссылкой на источник. Кроме того, в ходе проверки обнаружили нарушения в документации «Экспоинта».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Пионерского уже несколько месяцев требуют прекратить строительство автомойки. По мнению свердловчан, появление нового бизнеса нарушит покой горожан целого квартала.