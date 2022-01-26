Чебоксары, 26 января, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В Чувашии для производителей и переработчиков молока планируется ввести новую форму бюджетной поддержки. Власти рассчитывают, что это позволит увеличить объём перерабатываемого молока в республике. Соответствующий проект постановления разработало министерство сельского хозяйства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталия Николаева ИА REGNUM Молокоматы в Чувашии

Для предприятий молочной отрасли республики вводится новая форма государственной поддержки: им будут компенсировать за счёт средств региональной казны часть затрат для прироста объёма перерабатываемого молока. На эти цели предусмотрено более 13 млн рублей.

По данным министерства, в Чувашии в 2021 году произведено 446 тыс. тонн сырого молока, из них переработано 218 тыс. тонн. По оценке, в результате принятой меры объём переработки молока вырастет на 18 тыс. тонн.

Всего в республике работают 20 молочных заводов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с 2020 года из-за рост цен на корма частным подворьям возмещают часть средств на содержание коров.