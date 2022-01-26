Москва, 26 января, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В структуре Минобороны России выявлен мошенник. В причастности к хищению более 860 млн рублей при заключении госконтракта подозревают бывшего начальника отдела закупки Главного автобронетанкового управления Минобороны России (ГАБТУ) полковника Евгения Пустового. Об этом 26 января сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

50.мвд.рф Мошенничество

Читайте также: Экс-глава департамента Минобороны РФ подозревается в мошенничестве

Уточнятся, что должность начальника отдела закупки Пустовой занимал в период с 2016 по 2018 год. Следствие полагает, что он причастен к присвоению средств, выделенных в рамках гособоронзаказа на обеспечение воинских частей стартерными автомобильными аккумуляторными батареями различных марок.

«Сумма ущерба по делу составляет 860 млн 348 тыс. 783 рубля. Пустовому предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»)», — добавил собеседник.

Также по теме: СК попросил арестовать экс-директора департамента Минобороны РФ

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Источник добавил, что обвиняемыми по этому же делу проходят еще три подозреваемых, в том числе на причастность к этому преступлению проверяется полковник Минобороны РФ, бывший сотрудник ГАБТУ Дмитрий Мирошниченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года под уголовное преследование попала бывшая руководитель департамента Минобороны РФ Мария Солодяжникова. Она подозревается в совершении преступления по ч.4 ст.159 УК РФ («Особо крупное мошенничество»). Наказание по этой статье предусматривает до 10 лет тюрьмы. По решению Басманного суда она помещена под домашний арест.