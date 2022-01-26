Каракас, 26 января, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Венесуэла потеряла право голоса в Генассамблее после того, как не смогла внести взнос в бюджет ООН из-за действий США, которые наложили санкции на республику. Об этом 25 января написал на своей странице в Twitter венесуэльский министр иностранных дел Феликс Пласенсия.

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По словам чиновника, поступив так, Вашингтон «подло нарушил» право Каракаса на активное участие в системе Организации Объединенных Наций. Глава МИД Венесуэлы также призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша оказать содействие, чтобы венесуэльская сторона смогла осуществить платеж.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января официальный представитель главы Генеральной ассамблеи ООН Полина Кубиак заявила, что Иран, Гвинея и Вануату погасили часть имеющейся задолженности по взносам в бюджет всемирной организации и вернули себе право голоса в Генассамблее.