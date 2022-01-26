Екатеринбург, , 08:18 — REGNUM На Среднем Урале в 2021 году произошло сокращение аварий на дорогах. Показатель снизился на 1,4% по сравнению с 2020 годом. За три года число ДТП и вовсе сократилось на 7%, сообщили в департаменте информполитики региона.

ДТП

Schekinov Alexey Victorovich

По мнению уральских властей, снижение аварийности происходит благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». На уменьшение количества ДТП влияет ряд факторов. В частности, установка стационарных комплексов фото и видеофиксации и работа по обустройству пешеходных переходов. За 2021 год на дорогах региона установили 128 стационарных комплексов и оборудовали 46 пешеходных переходов. Помимо «зебры» установили и освещение, мигающий желтый светофор и дорожные знаки с внутренней подсветкой.

Отметим, всего в Свердловской области 5,5 тысяч пешеходных переходов, которые соответствуют национальным стандартам.