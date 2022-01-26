Оренбург, 26 января, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Идея объединения нескольких субъектов РФ для создания успешных агломераций не имеет перспектив ближайшее время. Аргументированное мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразила профессор оренбургского института Московской государственной юридической академии, доктор политических наук Галина Шешукова, представив аргументы.

Казань

«В политическом плане проигрывает элита тех субъектов, которые поглощаются. В экономическом плане во многих субъектах и сейчас нет нормальной инфраструктуры для оперативной связи с муниципалитетами. Для реализации идеи главы Счетной палаты РФ Алексей Кудрина нужны огромные средства. Возможно в Татарстане и Ленинградской области что-то и получится. Но не сейчас. Сейчас в России понадобятся средства для укрепления обороны страны и проведения популярной социальной политики», — сказала политолог.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Алексей Кудрин заявил о необходимости создания крупных агломераций в России, способных конкурировать с Москвой. Их центрами способны стать, например, Казань, Екатеринбург, Краснодар и Ростов, частично — Новосибирск и Томск.