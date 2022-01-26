Джакарта, , 08:14 — REGNUM Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) готова пригласить Мьянму на предстоящий саммит при одном условии, сообщает CNN Indonesia.

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Премьер-министр Камбоджи Хун Сен обсудит с главой Мьянмы участие в саммите АСЕАН 26 января.

Хун Сен заявил, что пригласит Его Превосходительство Мин Аунг Хлаинга принять участие в заседании АСЕАН, если будет достигнут прогресс в реализации пяти пунктов АСЕАН по Мьянме.

Ранее страны АСЕАН провели специальную встречу в Индонезии, чтобы обсудить ситуацию в Мьянме. По результатам встречи был достигнут консенсус. Мьянма должна немедленно прекратить насилие в стране и наладить конструктивный диалог для поиска мирного решения. АСЕАН предоставит гуманитарную помощь и направит в Мьянму специального посланника АСЕАН.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Сингапур обеспокоены развитием ситуации в Мьянме.

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