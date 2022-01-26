Тбилиси, 26 января, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Елизавета Ясько, депутат Верховной рады Украины и по совместительству любовница Михаила Саакашвили, обратилась к грузинским властям с призывом оказать помощь и поддержку Украине, сообщает 26 января грузинский телеканал «Формула».

Facebook.com/SaakashviliMikheil Михаил Саакашвили и Елизавета Ясько

"Украинцы чувствуют поддержку со стороны грузинского населения. Конечно, желательно иметь поддержку, заявленную на официальном уровне, в большем количестве. Возникают вопросы, почему этого не происходит», — сказала Ясько.