Москва, , 08:11 — REGNUM В течение дня 25 января рубль торговался по отношению к иностранным валютам в ограниченных диапазонах. Геополитическая напряженность и заседание FOMC усилили на рынке неопределенность, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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По итогам дня рублевые пары закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,17%, до 78,63 руб., евро/рубль — на 0,43%, до 88,80 руб.

Инвесторы обеспокоены тем, что НАТО и США привели войска в состояние повышенной готовности. Решение было принято из-за отсутствия деэскалации обстановки вокруг Украины.

Участники рынка предпочли остаться в защитных активах (доллар, иена, франк) до пресс-конференции главы ФРС США Джерома Пауэлла.

Сегодня, 26 января, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе. Заседание американского регулятора является ключевым событием недели.

По итогам двухдневного заседания ФРС может ускорить шаги по повышению процентных ставок и сократить свои вложения в казначейские облигации США, которые увеличили баланс до $8,8 трлн.

Учитывая, что рынок заложил в цены трехкратное повышение ставок в 2022 году, то после выступления Пауэлла, доллар может сдать позиции по всем фронтам в рамках коррекции.

По паре доллар/рубль ожидается небольшое снижение к 78,20 руб. Без снижения геополитической напряженности рублю не укрепиться.

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