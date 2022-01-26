Чебоксары, , 08:10 — REGNUM В Чебоксарах расследуется уголовное дело по факту угона автомобилями двумя парнями, в том числе несовершеннолетним. Автовладелец стал свидетелем угона машины, которую злоумышленники бросили на дороге. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Под уголовное преследование попали 19-летний чебоксарец и его 16-летний друг. Следствие считает, что преступление было совершено вечером 23 января 2022 года в одном из дворов Новоюжного района Чебоксар.

По версии правоохранители, 16-летний подросток разбил окно машины ВАЗ-2105 при помощи бутылки, а его сообщник сел в водительское кресло, замкнул провода и завёл двигатель.

«Злоумышленники стали выезжать со двора, однако их увидел хозяин автомобиля, попытавшись догнать их на машине знакомого. Через некоторое время молодые люди бросили автомобиль на дороге и скрылись», — говорится в сообщении.

Подозреваемых в совершении преступления установили после обращения автовладельца в правоохранительные органы.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ («Угон автомобиля»). В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года в Чувашии двое парней, в том числе несовершеннолетний, признаны виновными в угоне трёх автомобилей. Один из них получил реальный срок, другой отделался условным наказанием.

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