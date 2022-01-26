Кишинёв, , 08:06 — REGNUM В Молдавии в течение суток 25 января в ходе 18 267 исследований выявили 5138 случаев заражения коронавирусом, что является «рекордом» для страны. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 417 369 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 373 179 человек, в том числе 1343 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 2242 пациента с COVID-19, в том числе 21 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 10 564 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 22 таких случая.

Днём ранее в Молдавии выявили 2834 заражения коронавирусом в результате проведения 10 976 тестов. Врачи выписали за сутки 843 человек, умерли 20 пациентов с COVID-19.