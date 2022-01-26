Вашингтон, 26 января, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Поставляемое Соединёнными Штатами на Украину оружие с большой вероятностью попадёт в руки боевиков и террористов, которые получат карт-бланш на провокации в Донбассе. Такое заявление сделало 25 января посольство России в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

В российском посольстве отметили, что Пентагон, хвастаясь предоставлением военной помощи киевскому режиму, прекрасно осознаёт, кому в руки попадёт смертоносное американское оружие.

Российские дипломаты отмечают, что летальное оружие из США попадёт напрямую к боевикам и террористам, которые таким образом получат карт-бланш на проведение различного рода провокаций и силовых операций в Донбассе.

Только за последние трое суток США направили на Украину самолётами три партии вооружения, в том числе 300 противотанковых ракет Javelin. Всего было отправлено 250 тонн военного груза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США прислали на Украину оружие для уничтожения укреплений.