Вашингтон, 26 января, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Выручка американской компании Microsoft за последний квартал 2021 года составила $51,7 млрд, что на 20% превышает результаты аналогичного периода 2020 года. Это следует из данных, 25 января опубликованных пресс-службой корпорации.

Microsoft

При этом операционная прибыль увеличилась на 24% и составила $22,2 млрд. Чистая прибыль Microsoft выросла на 21%, составив $18,8 млрд. Отмечается, что финансовые показатели компании за отчётный период и её рост превзошли ожидания экспертов.

главный исполнительный директор корпорации Сатья Наделла «Мы создаём инновации и инвестируем в разнообразные растущие рынки с общей технологической основой».

Как сообщало ИА REGNUM, американская корпорация Microsoft в 2020—2021 финансовом году увеличила выручку на 18%, получив $168,1 млрд.

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