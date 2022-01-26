Пермь, , 08:13 — REGNUM Пермский политтехнолог Дмитрий Логинов отметил, что идея создания крупных агломераций в России не является новой. Тема объединения регионов муссируется периодически федеральными и региональными политиками и экономистами. В новых реалиях унификации управления может стать интересным преобразованием при ряде условий. Такое мнение эксперт выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя заявление главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о необходимости создания крупных агломераций в противовес Москве.

«Идеи урбанизации, а также создания агломераций находятся в действующей повестке регулярно. С одной стороны, возврат к тому, что было в дореволюционной России или Советском Союзе времён Сталина: огромные губернии (или области) каждая из которых несла в себе промышленный, сельскохозяйственный, логистический или иной потенциал, который работал. Но стоит отметить, что на то время было и немало сильных управленцев, могущих держать подобного размера территории. С другой стороны, Россия сталкивается с современными реалиями, когда значительный ряд управленцев не могут справится даже с небольшими, и очень скромными в своём потенциале, регионами. Нет общей стратегии развития субъектов Федерации, а перед объединением ряда разнородных регионов необходимо будет проработать стратегию и шаги развития по совместной кооперации всех отраслей и сфер, чтобы не надломить все работающие системы каждого региона», — считает политтехнолог.

Кроме того, по словам эксперта, возникает вопрос диссонанса политических элит разных регионов, и приоритета здесь быть не должно в сторону «нового центра большой агломерации», как и распределения ресурсов только в одну «корзину». Плюс, правильнее станет объединять субъекты примерно одной «специализации», чтобы продукты единой отрасли были востребованы на рынках агломераций с другой спецификой.

«Очень много тонкостей. И весь этот процесс может дать, как взрывной рост всех новых территорий, так и вызвать напряжение на всех уровнях при непродуманных шагах. В целом, эта идея — это хорошо забытое старое. Она не нова, но в новых реалиях унификации управления может станет интересным преобразованием, главное — учесть позиции всех сторон, всех регионов. Если будет растяжение по подобию «лебедь, рак и щука», то нужно будет применять жёсткое федеральное решение, оптимальное для всех сторон агломерации», — резюмировал Логинов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время стратегической сессии «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан» 21 января 2022 года глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выразил мысль о необходимости создавать крупные агломерации, способные конкурировать с Москвой. По его мнению, на роль центров таких агломераций могут претендовать Екатеринбург, Краснодар и Ростов.

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